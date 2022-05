Valerie TONGA

Assister les cadres dirigeants dans les tâches quotidiennes de l'activité

Collecter et traiter les informations internes et externes

Mettre mes qualités relationnelles, organisationnelles et adaptabilité au service d'une entreprise.



Mes compétences :

Gestion administrative du personnel

Gestion comptable associatif

Assistanat auprès des opérationnels

Maîtrise parfaite des outils informatiques pou

Rigueur et discrétion

Organisation de déplacements (France et Etranger)

Comunication interne et externe

Polyvalence et organisation. Les clefs du suc

Facturation et suivi des encaissements