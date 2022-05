Valérie TRANCHEFORT

Durant tout mon parcours professionnel, j'ai acquis une expérience confirmée tant au service de la promotion immobilière, qu'au service de la gestion locative.

Organisée, rigoureuse, adaptable et polyvalente, j'ai su acquérir des connaissances nécessaires durant mon parcours professionnel.

Régulièrement confrontée aux aléas de la vie professionnelle, je suis réactive aux fonctions des imprévus auxquels j'ai été confrontée.

Aimant travailler en équipe, à l'écoute des autres et toujours avide d'apprendre et d'évoluer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Back office

Krier

Promoges

Seiitra

Sage