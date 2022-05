Mickael LE CADRE

20 ans d'expériences en industrie et distribution dans les métiers des achats, de la qualité, la logistique, la gestion de projets et la gestion de production, associés à une année de formation à l'IGR en gestion.



Curieux insatiable, je suis aussi très polyvalent tout en faisant le maximum pour connaître les métiers entreprise. De fait, une capacité d'adaptation et d'intégration en entreprise qui ne s'est jamais démentie.



Spécialisations : Gestion de projets, gestion d'équipes, Mise en place d'outils d'amélioration (AMDEC, Analyse de la valeur, ...), WMS, Logistique, gestion de stock, analyses de coûts.



Mes compétences :

Gestion de projets

Suivi budgétaire & reporting

Bureautique

Animation de réunions

Gestion du personnel

Planification

Gestion des stocks

Approvisionnements

Optimiser les stocks

Amélioration continue

Achats

Technique

Responsable

Qualité

Analyse de la valeur

Logistique

Audit

Production

Rigueur

Organisation du travail

Proactivité

Aisance relationelle

Fiabilité

AMDEC / FMECA

Assertivité

Négociation

Anticipation

Gestion de projet

Comptabilité analytique

Comptabilité/gestion