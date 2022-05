Valerie TRAVAIL

Actuellement à la recherche d'un(e) conseiller(e) en gestion privée pour accompagner les investisseurs privés dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine global avec des solutions d'investissements divers.



Tempérament commercial affirmé, autonome, expérimenté, vous recherchez un projet motivant et responsabilisant au sein d'une structure pouvant vous offrir une réelle évolution de carrière.



Votre professionnalisme vous permettra de conseiller vos prospects et clients, professionnels et particuliers, chez lesquels vous vous déplacez pour leur apporter leur expertise.

Rassurant et persuasif vous saurez convaincre que l'offre avenir finance est adaptée à leurs besoins et les accompagnerez au gré de leur évolution et les fidéliserez dans le temps.



CDI - Temps plein - Rémunération fixe + variable non plafonné

Téléphone portable et tablette PC avec logiciels performants

Avantages sociaux



Mes compétences :

Management

Finance

Immobilier

Développement commercial

Assurance