Valerie TREGAN

Depuis plus de 8 ans au sein d'une agence de communication généraliste.

Chef de projet print et évènements.

Accompagnement et suivi de projet communication dans son ensemble : brief, relecture, validation, suivi administratif et financier.

Coordination d'équipe.

Interface clients et fournisseurs.

Conception, gestion, organisation d'événements, coordination et gestion d'équipe :

Séminaires, convention, soirée de gala, inauguration,Incentive.