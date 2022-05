Valérie TROMPIER

Poste occupé de 1999 à 2011 :



Recueil et analyse des Besoins Utilisateurs et Clients.

Rédaction/Validation du Cahier des Charges, de la Lettre de cadrage.

Estimation du budget (Gestion des demandes de Chiffrage, des Propositions Commerciales, Rédaction des Demandes d’Engagement).

Gestion de l’équipe projet IT (Interne ou Externe) - Suivi des budgets et planning IT.

Gestion des Développements :

o Rédaction/Validation des Analyses Fonctionnelles, Détaillées.

o Réalisation des Tests Unitaires.

o Participation à la préparation des Plans de Tests, aux Tests Fonctionnels - Paramétrage du système.

Accompagnement des Utilisateurs aux Changements :

o Rédaction des Procédures, Manuels Utilisateurs

o Formation des Utilisateurs clés.

Gestion des Mises en Production :

o Rédaction/Validation des dossiers de Mise en Production.

o Préparation des versions de mise en production.

Gestion du Suivi d’Exploitation :

o Organisation des flux informatiques

o Rédaction des Dossiers de chaîne et de Mise en Exploitation.

o Gestion des incidents d’exploitation avec reprise des données.

Communication directe avec les Clients (Flux EDI).

Déplacements réguliers dans les différentes entités du Groupe DBA.

Pratique régulière, orale et écrite, de l’anglais dans le cadre professionnel.



Mes compétences :

As400

Business

Business Object

Certification

Edi

Microsoft SQL

MOVEX

Query

RPG

SAP

SAP SD

Showcase

Synon