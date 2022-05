Valérie TRUBERT

Passionnée de Marketing, j'ai travaillé auprès de plusieurs entreprises en lien direct avec la grande distribution en tant que Chef de Produits senior ou Responsable de la Production pendant près de 15 ans. Dernièrement, j'ai pu approfondir mon expérience par des interventions à l'étranger aux USA, Japon, Allemagne et Madagascar pour différentes missions : sourcing, conseil stratégie produits, représentation communication.



Le travail d'équipe effectué a permis d'obtenir plusieurs prix de l'innovation en 2009 ainsi que la mention spéciale du jury au Grand Prix Français de la Qualité en 2000.



Très impliquée à l’IAE de Caen, je suis titulaire de deux Master 2 en Gestion de la Production et en Marketing, et j'enseigne également le marketing à la Chambre des Métiers et de l’artisanat, auprès de futurs artisans.



Enfin, je suis jury à l'ESCP Europe Paris sur les nuits du Marketing sensoriel et expérientiel, sous la tutelle d'Olivier Badot.



