Valerie TRUCHY

Je suis assistante de direction chez Medialliancegraphic.

ce type de poste dans une PME comme la notre me fait pratiquer l'administratif, la compta, la qualité, les RH, la facturation et que sais-je encore ....

Issue de la prod pure avec un parcours allant de monteuse incorpo en passant par les tables à tracer et la fabrication pour une connaissance de la chaine graphique

une interruption dans le metier pour une experience commerciale en conseils financiers dans le cadre de l'assurance vie

et une tentative de boutique en ligne de bijoux fantaisie que j'ai du mettre en suspend par manque de temps et qui se limite aujourd'hui à quelques ventes privées.