Valérie TRUFFAUX

J'ai travaillé 15 ans dans le service crédit clients et juridique au sein de la société Luxaflex, qui fabrique et commercialise des produits de décoration de la fenêtre.



Organisée, rigoureuse et autonome, je souhaite exercer dans une entreprise dynamique et mettre à votre service mes connaissances et mes qualités.



Aujourd'hui je recherche une nouvelle opportunité d'emploi en tant que chargée de recouvrement, assistante administrative ou agent d'accueil, correspondant à mes compétences professionnelles.









Mes compétences :

Comptabilité clients