Bonjour,



Je vous épaule dans vos travaux de secrétariat.

Je vous accompagne pour vos travaux d'aide administrative.

Je retranscris vos rencontres professionnelles, documents professionnels et divers documents.



Secrétaire indépendante depuis octobre 2012, j'effectue vos travaux de secrétariat dans vos locaux de Dax à Mont-de-Marsan ou à distance sur toute la France.



A chacun son domaine de compétences. Si les tâches administratives ou la saisie informatique ne correspondent pas à votre spécialité, déléguez et confiez-moi ce travail pour plus d'efficacité.



Je vous propose une large gamme de services de secrétariat

et met à votre disposition son savoir faire, ce qui vous permet de sous-traiter vos travaux de secrétariat.



Solution simple, économique, rapide et efficace pour tous les secteurs professionnels.



Confiez votre secrétariat c'est le moyen de gagner du temps, de réduire vos charges

et d'augmenter votre productivité.



Ayez le réflexe secrétaire indépendante, externalisez votre secrétariat.



Mes prestations sont sur mesure, ponctuelles ou régulières,



Externalisez la saisie de vos documents

Faite face au surcroît de travail

Gérez votre secrétariat selon vos besoins

Déléguez en toute confiance pour vous consacrer à votre métier



Mon parcours professionnel riche et varié m’a permis d’acquérir un savoir faire dans le domaine du secrétariat, de la gestion, du service après-vente et relation clients ainsi que de la comptabilité courante et ainsi de développer mon sens de l’adaptation et mon autonomie.



Qualité

Vous bénéficiez d'une expérience de 20 ans

pour un travail de qualité, soigné,

efficace et consciencieux.



Garantie

Confidentialité, sérieux, professionnalisme et rigueur.

Respect des délais établis.

Respect des méthodologies.



Désireuse de faire bénéficier de toutes mes compétences, de mon sérieux et de mon efficacité, je mets mes services à votre disposition.



Bien cordialement.



Valérie TRUPIA



Mes compétences :

Conception et mise à jour différents fichiers

Devis, bon de commande

Réalisation de tableau, lettre type

Etablissement de contrats, actes, mailing…

Assistance administrative

Secrétariat

Etablissement de courriers, documents, relances,

audiotypie

saisie de tous documents

Transcription audio

Gestion des mails

Saisie informatique

Dactylographie

Télétravail

Réseaux sociaux

Facturation

PAO

Administratif

Gestion administrative

Secrétariat administratif