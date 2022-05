Valérie VAILLOT

Dynamique, curieuse, rigoureuse, polyvalente et fiable ! Toujours en recherche active !

Chargée de Gestion CRÈCHE ATTITUDE groupe SODEXO détachée à la Maison de la Petite Enfance "les Globe-Trotteurs" Roissy CDG (Crèche interentreprises, accueil des enfants sur des horaires décalés et administratifs). Chargée des commissions et admissions, gestion de l'occupation des berceaux/interface avec les E/ses réservataires et la Direction de la crèche, reporting, facturation, accueil physique et téléphonique, secrétariat...

Avant : 25 ans d'expérience en administratif/bureautique/encadrement/para-médical : 23 ans dans une structure associative spécialisée en sortie de maternité et garde d'enfant à domicile. Sélectionner, accompagner et encadrer des professionnelles diplômées pour intervenir dans les familles : apporter une aide professionnelle et de précieux conseils aux familles. Piloter des actions commerciales et prestigieuses auprès de grands groupes.

13 ans en tant que responsable administrative/5 ans assistante/5 ans secrétaire.



Mes compétences :

Administratives

Management

Formation

Recrutement

Bureautique

Interface avec les institutions

Gestion de planning

Piloter un projet

Écoute, échange

Collaboration

fonction RH