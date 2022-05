Valérie VALÉRIE BLAECKE (BLAECKE)

Www.sophrologue-marseille.com

C'est après une carrière de 18 années en tant que danseuse au sein du Ballet National de Marseille, puis de professeur de danse Diplômée d'Etat, que j'ai envisagé un virage professionnel, ne pouvant danser jusqu'à l'âge officiel de la retraite. Ma préoccupation majeure étant de pouvoir ensuite me tourner vers un métier qui me passionnerait et me procurerait autant de plaisir que le précédent. Ayant été depuis toujours férue de psychologie que j'ai découvert de part ma collection de livres et au gré de mes rencontres humaines, j'ai entrepris de reprendre mes études en psychologie (Ecole de Psychologie Clinique et Appliquée d'Aix-en-Provence), en PNL (EFPNL) et en Sophrologie au sein de l'Ecole Française de Sophrologie de Montpellier, le tout avec une approche en psychologie relationnelle de part la formation ESPERE de Jacques Salomé. Au-delà des belles rencontres humaines que j'ai réalisées tout au long de cette formation, j'ai découvert un apprentissage dense et pertinent sur un véritable métier de vocation que représente le métier de Sophrologue.



CHOISIR UN SOPHROLOGUE :



La profession de sophrologue n'étant pas règlementée il existe toutes sortes de formation à ce métier, il est donc essentiel de s'informer précisement de la formation suivie par le sophrologue que vous souhaitez consulter afin de s'assurer qu'elle correspond à vos attentes : programme de la formation, qualifications des formateurs, nombre de journées de formation, etc.

La formation que j'ai suivie à l'Ecole Française de Sophrologie, organisme de formation professionnelle continue, membre de la Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie, garantie plus de 1000 heures de formation sur 2 années avec un minimum de 400 heures présentielles (critères propre à la FEPS). Cette formation garantie également que votre sophrologue a signé un code d'éthique et de déontologie qu'il s'engage à respecter.



Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie

Enseignement a