Valérie VAN MOERE

Je suis actuellement auto-entrepreneur dans l’organisation d’événements professionnels (convention d’affaires ou « one to one meetings », congrès, conférences, etc.).



Mes précédentes expériences m’ont donné de solides bases nécessaires à mon nouveau projet: je suis dynamique, rigoureuse, je sais mener à bien un projet en animant une équipe. Mon relationnel aisé me permet aussi bien de maitriser les négociations d’achats avec les fournisseurs que d’être à l’écoute des clients et des partenaires.



En organisant mes événements, je me suis notamment chargée de leur communication : marketing direct, presse, site Internet, réseaux sociaux, partenariat, etc.



N'hésitez pas à me contacter.









Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Marketing

Communication

Logistique

Sponsoring

Commercialisation

Immobilier