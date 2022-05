Valerie VANDAL

Une sérénité professionnelle enfin atteinte et pas de lassitude en vue....

Sauf si l'on m'offrait de mettre au service d'un projet intéressant et stimulant, mes compétences en matière d'insertion, d"éducation et accompagnement des publics fragilisés.

J'aurais presque envie de dire de mon savoir être "professionnel".

Ne vous souciez pas de mon savoir faire, mes capacités d'adaptation, ma curiosité m'ont nourri.... Organiser, gérer, évaluer, accompagner.... sont mes activités principales.





Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Aptitudes relationnelles

Dynamisme