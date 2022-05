Valérie VAPPEREAU

Evoluant dans le domaine du bâtiment depuis une vingtaine d'années, je recherche un poste d'assistante polyvalente bâtiment.



Plus particulièrement dans une structure qui me permette d'exercer pleinement mes compétences dans la facturation et le suivi des situations de travaux, principalement pour les conducteurs de travaux et notamment tout ce qui concerne les tâches administratives du chantier.



J'ai toujours entretenue de bonnes relations, aussi bien avec les entreprises sous-traitantes, qu'avec les clients.







Mes compétences :

Sous-traitance

Facturation

Réalisation de devis

Marchés publics

Suivi des fournisseurs

Microsoft Office 2010

Situation de travaux

Révision et actualisation de prix