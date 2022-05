Sandri THOMAS

Domaines de compétences

• Techniques des dépollution in situ, hors situ et sur site

• Conduite de projets / Planification / Suivi financier / Propositions techniques et financières

• Préparation de chantier / Sélection de fournisseurs et sous traitants

• Management d’équipe / Coordination des moyens humains et matériels

• Qualité / Sécurité / Environnement / Norme LNE



Fonctions

2015 : PRIME Engineering

• Ingénieur consultant en Sites et Sols Pollués

2014 – 2015 : SITA Remédiation Groupe SUEZ Environnement

• Ingénieur d’affaire

2012 – 2014 : Sol Environment - Soletanche Bachy Groupe VINCI Construction

• Ingénieur Travaux SSP / Chef de Projet

2007 – 2012 : GRS Valtech Groupe VEOLIA Propreté

• Chef de Chantier / Conducteur Travaux



Principales réalisations

• Dépollution sur site (sol et nappe) des usines RENAULT Boulogne Billancourt (92)

• Dépollution sur site (sol et nappe) du dépôt pétrolier SITECS TOTAL Gennevilliers (92)

• Mise en place de traitement de nappe SHELL Paulliac (33)

• Dépollution in situ (sol) RETIA Notre Dame de Gravenchon (76)

• Traitement de terre TOTAL Gonfreville l’Orcher (76)

• Evacuation en filière de déchet ADEME Limeil Brévannes (94)

• Dépollution in situ par Soil Mixing BOREALIS (76)

• Réalisation d’une barrière étanche réactive TRW / ARCADIS Bouzonville (57)

• Mise en place et suivi d’unités de traitement d’eaux de rabattement de nappes BOUYGUES Construction, LEON GROSSE (Ile de France)

• Suivi de dépollution BANQUE DE FRANCE La Courneuve (93)



Mes compétences :

Autocad

Conduite de Travaux

Management Intégré QSE

Géologie

Gestion de projet

En Management

Microsoft Windows

Microsoft Office

Matlab

Dépollution Management

Dépollution

Géophysique