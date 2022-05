Valérie Vauchel est co-fondateur de Metasens et coach expérimentée dans la compréhension des systèmes complexes et de leur fonctionnement. Elle est familière avec les enjeux que rencontrent les dirigeants et les managers dans la gestion de leurs équipes et les aide à développer leurs ressources naturelles pour optimiser leur potentiel



Passionnée par le développement de l’être humain et de sa réussite mise en œuvre au sein de l’organisation des entreprises, elle fait partager son optimisme et sa passion à tout instant.



Son expérience professionnelle dans le secteur pharmaceutique l’a conduit à des postes de chargée de clientèle, puis d’animatrice de séminaires de formation pour des médecins, puis de responsable de secteur d’études multicentriques de médicaments à travers des entreprises comme Fournier-Dijon, Janssen-Cilag et laboratoires Servier.