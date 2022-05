Valerie VECCHIONI

Issue du monde des relations publiques dites "classiques" (communication globale et multicanal), j'ai depuis 2009 élargi le déploiement de stratégies d'influence au web social et ce pour le compte de clients tels que Air France, Disneyland Paris, LVMH, Gîtes de France, Expanscience, Prince de Galle, Barrière, etc.



Je conçois et j'anime également depuis 2009 de nombreuses formations digitales tant en inter qu'en intra entreprise.