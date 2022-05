Stéphane VECCHIONI

D’une formation technique spécialisée en aéronautique au sein de l’IMA jusqu’à l’an dernier, j'ai poursuivis mon cursus au sein de l’INSEEC dans le master Ingénierie Commerciale et du Management de Projet reconnu en France comme le numéro un dans ce domaine. Possédant une forte culture dans les domaines techniques et les nouvelles technologies (aéronautique, automobile), mon fort intérêt contracté pour les métiers du commerce et du management m’a amené à compléter mon cursus technique par une formation dans ces domaines. Ces compétences acquises durant ces dernières années, tant par la théorie que par la pratique, me permettent aujourd’hui de répondre de façon la plus efficace possible aux exigences qu’impliquent les missions et les responsabilités d’un manager et d’un commercial.



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile