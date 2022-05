Valerie VERDIER

Responsable du développement commercial depuis une quinzaine d’année, avec une forte affinité dans la santé. Un parcours réussit grâce à ma capacité d’adaptation et d’organisation, mes réelles compétences à communiquer avec les autres, ma ténacité, mon dynamisme et mon expertise dans les domaines où j’interviens, ce qui me permet de proposer et piloter des stratégies pertinentes afin que le développement de l’entreprise soit le plus prospère possible.



Mes compétences :

Communication

Microsoft Office 2011

Capacité d’adaptation

Raisonner de façon analytique

Avoir de l’initiative et de la perséverance

Dynamics CRM

Volonté d’apprendre

Travail d’équipe et coopération

Se soucier des clients