Valerie VERDIER

Apres un diplome d'ingenieur en genie biologique (option biomedicale), je suis partie travailler aux Etats-Unis a Boston dans le laboratoire "Signal Transduction" du Centre de Cancer de l'hopital "Massachusetts General Hospital-Harvard Medical School" et me suis dirigee vers la recherche fondamentale. J' y ai ensuite effectue mon doctorat sur les voies de signalisation de proteines impliquees dans des cancers en utilisant le modele genetique de la Drosophile.

De retour en France, je suis a la recherche d'un poste en R&D dans une entreprise de biotechnologie ou pharmaceutique (en France ou a l'etranger). Je souhaite faire de la recherche dans le domaine du cancer, dans un contexte applique aux decouvertes therapeutiques (identification et validation de cibles genetiques par exemple)



Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Génétique

Recherche

Recherche et Développement