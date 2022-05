Valérie VERGNÉ

Mes compétences :

Esprit d'équipe

Autonomie

Organisation

Dynamisme

Réactivité

Adaptabilité

Service client

Rigueur

Normes rédactionnelles

Développement commercial

Devis

Encadrement

Accueil physique et téléphonique

Facturation

Techniques de vente

Gestion des stocks

Gestion financière et comptable

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Traitement statistique

Cahier des charges

Traitement de données

Marketing direct

Marketing relationnel