Valérie VERLOOVE

Forte d'une expérience de 7 ans dans le domaine de la formation chez AFOBAT (CFA DU BATIMENT NORD PAS DE CALAIS) et PROMOTRANS CENTRE DE FORMATION INITIALE( du BAC PRO TRANSPORT AU MASTER EN LOGISTIQUE ET CONTINUE EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE).



Auparavant j'ai travaillé pour le groupe ADECCO et VEDIOR en ressources humaines.



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Formation professionnelle

Gestion prévisionnelle

Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

Législation de la formation

Législation de la formation professionnelle

Montage

OPCA

Outplacement

Plan de formation

Recrutement