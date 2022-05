Valérie VERROYE-NACCI

Souhaitant donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et retrouver la cohésion du travail en équipe

au sein d’une entreprise, je recherche un poste de graphiste maquettiste.



En quelques mots... 12 ans d’expériences aux Éditions de La Martinière, vécues auprès des photographes ayant le plus publié en France, Yann Arthus-Bertrand, Hans Silvester, Éric valli, Olivier Föllmi, Rancinan…

Gestion de projets (conception, réalisation de beaux livres illustrés, livres pratiques, catalogues...

Responsable de studio (management 3 personnes et gestions des graphistes freelance, budget, matériel informatique, fournitures...)

Suivi de fabrication (correction de chromie, PDF imprimeur…)



Mes compétences :

Edition numérique

Création Graphique

Édition

Adobe version CC

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat