Valérie VERSTRAETE

CJV Solutions est un cabinet de conseil en recrutement et chasse.

Je suis chargée de :

Définir les méthodes à mettre en œuvre pour recruter en fonction du profil recherché et du contexte organisationnel et économique de l'entreprise cliente, sélectionner les modes de communication de l'offre, rédiger et diffuser l'offre, exploiter les différentes sources, sélectionner les candidats potentiels et les rencontrer, vérifier l'adéquation entre le besoin de l'entreprise et les motivations du candidat,argumenter les choix auprès des directions concernées, rédiger ensuite un compte rendu descriptif et analytique de l'entretien, d'être impliquée dans l'accueil et le suivi de l'intégration des candidats recrutés, entretenir des relations avec des fournisseurs.

Et bien entendu cette liste n'est pas exhaustive:)