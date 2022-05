Valérie VIDAL

Lauréate du CENATHO Daniel Kieffer en 2001, enseignement agréé par la Fédération Française de Naturopathie (FENAHMAN), de nombreuses formations m'ont permis d'enrichir mes connaissances et d'affiner mes compétences : médecine fonctionnelle, nutrition et micronutrition, biologie nutritionnelle, thérapie brève psycho-énergétique EFT.



Mes activités s'organisent depuis 15 ans autour de 3 axes :

La consultation en cabinet à Toulouse, à Gaillac et par téléphone.

L'animation de conférences, ateliers et formations pour particuliers et professionnels.

L'écriture : je suis en charge de la rubrique "Côté naturo" dans le magazine Biocontact depuis 2010. J'ai rédigé la rubrique nutrition "Art de Vivre" du magasine Echobio durant 7 ans.



En poursuivant toujours les mêmes objectifs :

- transmettre de manière simple et accessible les méthodes naturelles préventives et curatives.

- aider les personnes à se réapproprier leur santé, et à devenir autonome.

- accompagner le changement vers le Bien-Etre.

- partager mes 20 années d'expérience





Auteure de :

“L’équilibre acido-basique, clé essentielle de votre santé globale” Ed. Anagramme 2009

Cuisiner bio et pas cher” Ed. Anagramme 2008



Mes compétences :

Conseil

Nutrition

Bio

Naturopathie

Accompagnement

Prévention

Formation

Stress

Iridologie

EFT Emotional Freedom Technique