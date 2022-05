Valérie VIDAL

Assistante d'ingénieur de formation j'ai travaillé par la suite comme analyste programmeur dans différentes sociétés de service en région parisienne avant de décider de changer de vie et de partir en province pour améliorer ma qualité de vie.

J'ai repris mes études et suis devenue infirmière.

Passionnée par le contact humain et la relation aux autres je me suis naturellement orientée vers la psychiatrie. Je travaille en service d'hospitalisation pour adulte depuis 15 ans.

passionnée d'équitation et aimant partager avec les autres les paysages de provence j'ai obtenu mon diplome d'accompagnatrice de tourisme equestre en 2012.

j'ai pratiqué pendant plusieurs années la plongée sous marine dans diverses régions du monde.



Mes compétences :

Accompagnateur de Tourisme equestre

Savoir 5 en Ethologie

Advance open diver