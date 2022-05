Valérie VIDAL

Passionnée du web et amoureuse des mots, je suis titulaire d'une Licence en Sciences de l'Information et de la Communication.

Auto-entrepreneur, je propose mes services de Rédaction et de Communication numérique. Mon statut d’indépendant me permet d'intervenir sur différentes missions et de proposer mes services à l'attention des collectivités, entreprises, particuliers et associations.



Un soupçon de curiosité, une grande dose de rigueur et un excès de créativité sont quelques-uns des ingrédients qui me permettent d'être un prestataire efficace au service de votre communication.



Mes compétences :

Communication événementielle

Veille concurrentielle et stratégique

Rédaction

Communication interne

Communication visuelle

Création de site web

Community management

Social media