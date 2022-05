Valerie VIEL

Offrez une vraie valeur ajoutée à votre site internet



Avec une expérience de 15 ans dans le domaine du web, j'ai lancé mon activité de Freelance en 2016. Depuis juillet 2016, je réalise des sites internet professionnel avec WordPress (et Divi notamment) et des prestations de référencement naturel (SEO).



En 2017, j'ai été certifiée FormaSEO, les bases du référencement naturel, formation mise en place par Olivier Andrieu (Abondance).



Soucieuse et engagée à promouvoir un internet pour tous, je suis certifiée expert en qualité web, niveau 4 auprès de l'organisme Opquast.



J'ai également intégré le BootcampSEO fin 2017. Le cocon sémantique, mis en lumière par Laurent Bourrelly, est un concept toujours aussi efficace et performant.



Mes objectifs :

Proposer des accompagnements de qualité aux petites structures. Donner du conseils, initier aux bonnes pratiques du web et former les clients pour atteindre une autonomie dans la gestion de leurs outils.



Ma vision du métier en quelques mots :

Créer du lien, donner du poids aux mots, mettre l'expérience utilisateur au cœur de chaque projet



Mes compétences :

Communication

Community management

EMarketing

JavaScript

Référencement naturel

E-reputation

CSS 3

HTML 5

EMailing

Adobe Photoshop

Photographie