Valérie VIEL

Après une formation en psychologie et dix ans en tant qu'assistante administrative, j'ai souhaité me réorienter vers un métier axé sur le service à la personne. Je suis donc actuellement la formation à distance du CNED qui prépare au certificat de secrétaire médicale, métier qui me semble résumer au mieux mon parcours.

Je suis à la recherche d'un poste de secrétaire médicale à temps plein sur la région ile-de-france.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Biologie

Ecoute

Microsoft Word

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Comptabilité

Disponibilité

Internet

Terminologie médicale