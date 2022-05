Valerie VILLECOURT BILLON

De formation commerce international, j'ai évolué pendant 20 ans en France et à l'étranger, tant à l'export, qu'à l'import sur des postes à forte autonomie et principalement dans la vente de prestations de services BtoB.



Cette autonomie, je l'ai mise à profit en relevant le challenge d'ouvrir une agence de mannequins sur un marché en situation de monopole.



J'ai oeuvré pendant près de 10 ans au développement de cette agence et désire désormais accompagner les marques dans leur développement commercial.



Les principaux clients qui m'ont fait confiance:

Cacharel, Escada, Biche de Berre, Korloff, Zilli, Nathalie Chaize, IKKS, Palladium, Marèse, Repetto, Teddy Smith, Tartine&Chocolat, 3pommes, Kid Cool, Z, Mac Gregor, Oxbow,Verbaudet, Bledina, Beaba, Tigex, Ouaps, Redcastle, O.L., Decathlon, Babolat, Billabong, Quicksilver, DC Shoes, Degre7, Lafuma, Lacroix, Odlo, Zodiac, Nivea, Mac Cosmetics, Wella, L'Oréal coiffure, Bioderma, Laboratoires Vendome, Douglas, Sanofi Pasteur, Carré Blanc, Le Bourget, Seb, Rowenta, Thuasne, Hartmann, Thermes d'Aix les Bains, OT de Megève, Hotel Radisson, Hotel Le Metropole, Le Printemps, Galeries Lafayette, Ligne Roset, Meubles Grange, Fermob, Grand Lyon, CC La Part Dieu, Max Chaoul, Frederic Alzra, Nicolas Fafiotte Couture.



Mes compétences :

Prospection

Commerce international

Négociation

Publicité

E-commerce

Webmarketing

Photo

Production

Commerce

Web 2.0