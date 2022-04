Isabelle PITOIS

Issue de l’Industrie Pharmaceutique, mes expériences professionnelles s’étendent du management d’équipe à la gestion de projets complexes en passant par les relations extérieures. Je suis structurée, organisée et adepte du plan B ce qui me permet d’aborder les nouveaux défis avec autonomie et sérénité.

Suite à mon arrivée en Auvergne, j’ai pris la décision de suivre un Master Spécialisé en Gestion des Ressources Humaines et Innovation Managériale a l’ESC dans le but d’approfondir mes connaissances en Ressources Humaines en les mettant en lien avec mon parcours professionnel. Dans ce cadre, je suis à la recherche d’un stage de 4 à 6 mois, à partir de Février 2019, qui me permettrait de mettre en pratique les connaissances acquises lors du Master et mon expérience à disposition d’une entreprise qui souhaiterait optimiser sa politique RH.

Souhaitant avoir l’opportunité d’échanger avec vous sur les axes de travail que nous pourrions envisager ensemble.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Analyse des besoins

Management transversal

Management

Stratégie

Human Resources