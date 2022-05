Valérie VILLIN

Aromaticienne de formation initiale (ISIPCA-Versailles), j'ai poursuivi ma formation par un Mastère spécialisé en Marketing et Technologies agroalimentaires à l'ESC Toulouse dans l'optique d'acquérir une double compétence Marketing/Scientifique agro.

J'ai eu l'opportunité d'effectuer divers stages techniques dans le secteur agroalimentaire et un contrat d'apprentissage de 2 ans en tant qu'Assistante aromaticienne dans les ingrédients alimentaires (levures et extraits de levure). Cela m'a apporté sur le plan technique un certain savoir-faire dans la formulation/ application et une connaissance globale de ces filières.

Mon expérience professionnelle dans la fonction Marketing a été validée avec succès par un stage de fin d'étude (7 mois) au sein de la société Degussa Flavors (maintenant Groupe Cargill)à Grasse. J'occupais un poste d'Assistante Marketing avec différents projets à mener de front ainsi qu'une étude Marketing (qualitative et quantitative) spécifique au secteur Aromatique.

Je recherche actuellement un poste d'Assistante Marketing B2B de préférence dans le secteur des PAI.



Mes compétences :

Agroalimentaire

aromes

Assistante marketing

COMMERCE

Ingredients

Marketing