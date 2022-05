Valerie VILLAIN

PLUS DE 20 ANS D'EXPERIENCE DANS L'ASSISTANAT DE DIRECTION, J'AI DECIDE DE ME LANCER EN FREELANCE AFIN DE FAIRE PROFITER DE MON EXPERIENCE A PLUSIEURS ENTREPRISES.



DYNAMIQUE, VOLONTAIRE SONT MES PRINCIPAUX ATOUTS AINSI QUE LA DISCRETION, MES COMPETENCES ONT ETE RECONNUES PAR MES ANCIENS DIRECTEURS SUR LETTRES DE RECOMMANDATION.



MON INTERVENTION PEUT ETRE IMMEDIATE SUR SIMPLE DEMANDE.



Mes compétences :

Discrétion

Ecoute

Flexibilité

Professionnalisme

Réactivité

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP, BATIGEST, etc