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Valerie VILLAIN

BEZIERS

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Béziers

En résumé

PLUS DE 20 ANS D'EXPERIENCE DANS L'ASSISTANAT DE DIRECTION, J'AI DECIDE DE ME LANCER EN FREELANCE AFIN DE FAIRE PROFITER DE MON EXPERIENCE A PLUSIEURS ENTREPRISES.

DYNAMIQUE, VOLONTAIRE SONT MES PRINCIPAUX ATOUTS AINSI QUE LA DISCRETION, MES COMPETENCES ONT ETE RECONNUES PAR MES ANCIENS DIRECTEURS SUR LETTRES DE RECOMMANDATION.

MON INTERVENTION PEUT ETRE IMMEDIATE SUR SIMPLE DEMANDE.

Mes compétences :
A L'ECOUTE
Discrétion
Ecoute
Flexibilité
Professionnalisme
Réactivité
Microsoft Word
Microsoft Excel
SAP, BATIGEST, etc

Entreprises

  • VILLAIN VALERIE - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE BILINGUE - TRADUCTRICE/INTERPRETE

    2008 - maintenant

  • DIVERSES - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE BILINGUE

    2008 - maintenant Groupement d'Entreprises (LR)
    Création et gestion entreprise électricité (aude)

  • DIVERSES GRANDES ENTREPRISES - ASSISTANTE TECHNIQUE BILINGUE ANGLAIS

    2003 - 2009 COMMERCIALE SUR TERRAIN OU PAR MAILING/PHONING.

    SUIVI DES DOSSIERS, CONTACT DIRECT AVEC CLIENTELE.
    INTERVENTION PONCTUELLE/REGULIERE POUR ENTREPRISES OU RESIDANTS ETRANGERS DANS LEURS DEMARCHES ADMINISTRATIVES.

    PRESTATIONS POUVANT VARIER EN FONCTION DE LA DEMANDE.

    POLYVALENCE DANS DIFFERENTS SECTEURS D'ACTIVITE, FLEXIBILITE DANS LES HORAIRES, EQUIPEE EN INFORMATIQUE PEUX EXERCER SOIT DE MON BUREAU OU SUR SITE.

    TEMPERAMENT DYNAMIQUE ET VOLONTAIRE, DESIRANT FAIRE PROFITER DE MON EXPERIENCE A DES ENTREPRISES DESIREUSES DE S'ENTOURER D'UNE COLLABORATRICE MOTIVEE.

  • MAISONS CLIO - Assistante Technique du Bâtiment

    2001 - 2008 Aménageur foncier (STATIM - Carcassonne)
    Constructeurs de Maisons Individuelles (CLIO - Carcassonne)
    Aménageurs Cuisines et SDB (Ets TIQUET - Carcassonne)

  • CLARION FRANCE - Assistante de Direction pour

    1987 - 2001 diverses entreprises
    PERKINS Engines, VW (Paris), CLARION FRANCE, etc

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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