Valerie VILLAIN

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PLUS DE 20 ANS D'EXPERIENCE DANS L'ASSISTANAT DE DIRECTION, J'AI DECIDE DE ME LANCER EN FREELANCE AFIN DE FAIRE PROFITER DE MON EXPERIENCE A PLUSIEURS ENTREPRISES.
DYNAMIQUE, VOLONTAIRE SONT MES PRINCIPAUX ATOUTS AINSI QUE LA DISCRETION, MES COMPETENCES ONT ETE RECONNUES PAR MES ANCIENS DIRECTEURS SUR LETTRES DE RECOMMANDATION.
MON INTERVENTION PEUT ETRE IMMEDIATE SUR SIMPLE DEMANDE.
Mes compétences :
A L'ECOUTE
Discrétion
Ecoute
Flexibilité
Professionnalisme
Réactivité
Microsoft Word
Microsoft Excel
SAP, BATIGEST, etc
Pas de formation renseignée