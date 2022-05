Valerie VINCENT

Le coaching s'adresse à toute personne qui se sent en responsabilité de sa propre évolution et souhaite se donner les moyens d’exprimer au mieux son potentiel, en accord avec ses motivations profondes, dans son contexte personnel et professionnel



Description:



Coaching de Dirigeants

Formations management

Formations Communication

Formations Commerciales

Aide à la création de projets via plan d'action avec suivi personnalisé



Mes compétences :

Ressources Humaines

management

drh

coaching

Gestion de projet

Conseil

Formation

commercial

luxe

france

rh

Audit

recrutement