Valerie VINCENT

Rien n 'est perdu tant que l on a pas tout tenté....



Battante et pugnace je recherche le challenge .

La connaissances des clients , de leur univers et de leurs contraintes est un atout majeur afin de collaborer.;

Le respect ainsi qu'une forte éthique en affaires sont primordiaux à la consolidation des contrats.et à la fidélisation clients.

Donner confiance et mériter cette confiance en étant réactif et à l 'écoute ;





Mes compétences :

Vente