Valérie VINCO

J’ai débuté ma carrière par dix années au contact de clients exigeants dans l’univers du luxe chez BACCARAT.

J’ai mis fin à cette expérience pour m’occuper de mes enfants et durant cette période, j’ai saisi l’opportunité qui m’a été offerte d’être co-responsable d’une boutique de téléphonie mobile.

Un an plus tard, j’ai intégré INIS, société spécialisée dans la prise de contacts commerciaux pour les entreprises de Conseil. Cette expérience nouvelle, de contact téléphonique avec les clients, a représenté un véritable tournant dans ma vie professionnelle.

J’y ai en effet acquis une grande expérience dans l’obtention et l’organisation de rendez-vous commerciaux et j’ai par ailleurs été amenée à prendre en main la cohésion de l’équipe opérationnelle de marketing commercial.

J’ai eu l’opportunité durant cette période, au sein même de l’entreprise, d’accompagner des personnes en souffrance, par un soutien moral et des conseils, sur la définition de leur image, l’affirmation de leur personnalité, pour la mise en avant de leurs compétences.

Grâce à ces premières expériences très enrichissantes, j’ai acquis la conviction de mon intérêt profond pour la relation d’accompagnement, notamment à travers la mise en valeur des compétences et de l’image de soi.