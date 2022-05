Valerie VISSE

"Il paraît qu'elle a la main verte, qu'elle vient d'une prairie où l'herbe est bien grasse, où tout pousse car la pluie ne cesse jamais" ... Sensible à un art floral moderne et raffiné qui joue sur les associations de végétaux et la création d'un univers poétique. Ecoute,conseils et astuces pour vous aider à créer ou recréer votre coin de Nature.



Titulaire d'un BTS de communication et actions publicitaires, j'ai exercé les fonctions de chef de publicité et de responsable de production pendant 10 ans entre Paris et Marseille essentiellement chez Publicis Conseil et Euro RSCG.

Souhaitant concilier mon activité professionnelle et mes centres d'intérêts, j'ai suivi en 2003 une formation en art floral dans une école spécialisée à Angers " La Piverdière" avant de travailler pendant 5 ans en boutique.



Aujourd'hui forte de ces expériences,je crée mon atelier de décoration florale à Marseille accompagnée par une couveuse d'entreprise ( E.A.E ), l'ADIJE à Marseille.



Mes compétences :

Art

Art floral

Composition

Décoration

Decoration florale

Nature

Voyage