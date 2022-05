Laetitia VENE

Atelier de fleuriste et de décoration florale dans le Luberon.



Tant pour les particuliers (récéptions, mariages,naissances, décoration de la maison, deuil,...) que pour les entreprises (hotels, restaurants, boutiques, galeries, cabinets médicaux, sociétés, administrations,...), je propose un travail à la commande, à chaque fois sur mesure.



De par ma formation en Nouvelle-Zélande, mon approche de l'art floral est influencée à la fois par les tendances anglo-saxonnes et par l'ikebana, art floral zen.

L'environnement provençal apporte aussi souvent sa touche poétique à mes créations.



Au fil des années, je me suis petit à petit spécialisée dans le fleurissement d'événements et de mariages en particulier.



Mes compétences :

Création

Décoration

Decoration florale

Fleuriste