Valérie VIVES

Aux temps multipliés, j’ajoute la racine ronde au tronc commun du signe, carrément ovale.... Divine esquisse. Devine l’énigme. Derrière la forme, l’invisibilité rompue à coopérer. Réseau arborescent dont chaque niveau de sens correspond à un niveau d’émergence, plateforme harmonique dont la fréquence et l’amplitude module l’angle vif, module l’ange et le son de sa harpe, le porteur et la portée, la note et son sol, jusqu’à la résonance parfaite, la vibration idéale, immobile au centre de l’innocence originelle, avant le fruit, avant la graine, au commencement du germe, là où les corps en devenir frémissent encore à l’unisson par la grâce du dénuement et son vêtement constellé de sédiments sonores, la Vie injectée en pleine moelle, sans l’os à ronger, sans eaux à boire, par anticipation antérieure aux choses. Dans le poulailler du monde, l’oeuf, la poule et leur chuchottement, indivisibles... Pour une meilleure écoute, éloigner les couinements incessants des nombrils aliénés, les annonces de décés prématurés, les avis de tempêtes enflés d’anxiété existentielle. Pour une bonne cohésion d’ensemble, tendre l’oreille, tendre... Que celui qui a des oreilles entende la rumeur qui relie. Orchestration du Cri amorcée.





Ouverte à toutes formes de collaboration...



Mes compétences :

Écriture

Généalogie

Histoire

Sculpture

Philosophie

Musique

Auteur

Poésie