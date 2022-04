Alexandre FOURNIER

J'ai intégré directement LeCroy en juin 1996 (devenu depuis Teledyne LeCroy depuis août 2012) après mon armée et après avoir fini mon école d'ingénieur E.U.D.I.L.(Polytrech Lille maintenant)



Je suis actuellement responsable commercial pour les régions Bretagne, Normandie, Pays de Loire, Poitou Charente, Limousin, Aquitaine,Midi Pyrénées et également des départements 75, 93 et 95.

Je suis en plus responsable des grands comptes Automobiles (Valéo, Renault, P.S.A., Delphi, Autoliv,...) sur la région parisienne et du Groupe Thalès pour la France.



Teledyne LeCroy est spécialisée en Instrumentation de Tests et Mesures avec les produits suivants :



Oscilloscopes Numériques de 40 Mhz à 100 Ghz

Analyseur de Données Serie 3 à100 Ghz

Analyseurs de Protocoles USB, SATA, PCIExpress, UWB....

Analyseurs de CANBus,LinBus, Flexray et SENT et VBA Vehicule Bus Analyser

Analyseurs Logiques pour les Bus SPI,UART, RS232, I2C, USB, Ethernet,...

Générateurs de fonctions 20Mhz à 160Mhz

Amplificateurs Différentiels

Sondes actives, différentielles,de courant, hautes tensions et Accessoires

Solutions de Mesures de Puissances et de Jitter

Tests compliance USB 2.0, PCIe, SATA, SAS, HDMI, DisplayPort, Ethernet, BroadR-reach, ...





Liens utiles:



Le site web LeCroy:

http://teledynelecroy.com/france/



Le Blog Lecroy France:

http://lecroy.france.over-blog.com/



Le Groupe de Discussion:

http://groups.google.com/group/oscilloscope-numerique?hl=fr



Le hub "Test & Mesure Oscilloscope Numerique & Analyseur de Protocole"dont je suis co-responsable:

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=002uo6bn6rzcfyo



Mes compétences :

Technique

Perfectionniste

Relationnel

Esprit d'équipe