Alexandre FOURNIER

Actuellement Bibliothécaire Assistant Spécialisé à la BU Droit-Lettres. Mes tâches y sont très variées :acquisitions en économie, formation des usagers, suivi du Tableau Blanc Interactif, accueil, inscription et orientation du public, contributeur du portail documentaire pour l'économie et contributeur twitter pour la BU Droit-Lettres.



Je suis également depuis mars 2016 Vice-président délégué au campus numérique, aux systèmes d'information et Learning Centers. Ce mandat me permet d’approfondir mes aptitudes à la gestion de projet, de piloter des projets d’ampleur et également d'exercer dans ce cadre une mission d’arbitrage et de négociation.



Mes compétences :

Création de site web

Gestion budgétaire

Catalogage

Public relations

Prise de décision

Arbitrage

Gestion de projet web

Négociation

Conseil

Gestion de projet