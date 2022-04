Hélène ALVES

Depuis 14 ans j'ai exercé différentes fonctions dans quatre secteurs d'activité : la banque, l’assurance, le conseil et la société de services.



Aujourd'hui j'ai acquis de solides compétences qui me permettent d'intégrer rapidement une entreprise exigeante en y apportant mon professionnalisme, mon dynamisme et ma rigueur.



Mes compétences :

Administration des ventes

Administration du personnel

Ressources humaines

Assistante de direction

Assistante commerciale

Organisation d'évènements

Enseignante

Direct Sales

ALTRAN