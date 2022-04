Hélène ALVES

Mon parcours universitaire diversifié m'a permis de développer des compétences complémentaires et indispensables :



* Double compétences en communication et marketing



* Bonnes connaissances opérationnelles pour la création et le renforcement de la notoriété et de l'image de marque



* Connaissance des médias, nouveaux médias et approche stratégique



* Compétences informatiques:

- Système d’exploitation – Windows 95-XP-Vista - MAC

- Pack Office – MSOffice 2000 to MSOffice 2007

- Logiciel : Suite Adobe, Komposer, Joomla



* Compétences linguistiques:

- Français (maternel)

- Anglais (courant) - 1 an en Irlande

- Espagnol (courant)- 1 an en Espagne



* Qualités personnelles:

- Aptitudes relationnelles

- Adaptabilité

- Esprit de synthèse

- Rigueur



Mes compétences :

Online Media Communication

Chaîne graphique

Stratégie de communication

Pack office

Suite Adobe CS3/CS5

Merchandising et PLV

Advertising and Marketing Professional ❘ Busi