Antoine GONNOT

Communiquant polyvalent et trilingue, mes voyages, mes expériences professionnelles et mes stages m'ont permis de développer un sens de compréhension aigu des différences culturelles et des désirs et intérêts de chacun.



Identifier les valeurs qui nous rendent unique est mon point fort. La mise en concept de ces valeurs ainsi que leurs illustrations rédactionnelles et visuelles déclinées au travers de supports cohérents à la mise en oeuvre de votre stratégie est mon métier.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Conseil