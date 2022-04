Motivée et dynamique, je fais preuve de grandes capacités d'adaptation.

Polyvalente, j'ai travaillé dans les secteurs du Luxe, de la Métallurgie et du Jouet et les nouveaux challenges me motivent

Bilingue allemand, je maîtrise également l'anglais.



Mes compétences :

As400

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autonomie

Relationnel

Esprit d'équipe

Dynamisme

Esprit d'initiative

Gestion de la relation client

Microsoft PowerPoint