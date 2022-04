Guillaume DILLY

Patient et déterminé, voilà deux adjectifs qui me caractérisent. Je suis convaincu que c'est avec cet état d'esprit que l'on peut réaliser ses objectifs. Mais je suis aussi certain que cela passe par le partage de l'information et les interactions humaines. Bien qu'indépendant, je mets au dessus de tout le contact humain.



Calme, mais toujours en mouvement, je mets l'activité physique sportive au centre de mes loisirs. Ce n'est pas un hasard si mes sports favoris sont le Rugby et la course à pied. Les valeurs de ces sports reprennent tout à fait celles qui m'animent et celles que j'aime retrouver pour mes projets : Force, Cohésion, Régularité et Challenge.



Je tire d'un socle globale de savoirs et d'une grande curiosité, ma capacité à m'adapter très vite à mon environnement. Approfondir, enrichir mes compétences est l'objectif que je me donne en gardant à l'idée de rester humble et pragmatique.



Et si nous travaillons ensemble ?



Mes compétences :

Chargé de communication

Communication

Communication externe

Conduite de projet

Formation

Web

Web TV

Publicité

Community management

Marketing

Adobe Photoshop

Photographie