Laurence GAUTHIER

Conseil opérationnel en relations presse et media numériques



Après 20 ans de salariat et 10 ans, en agence de développement économique dans les Bouches du Rhône, je crée le 1er septembre 2008 en Bourgogne du Sud ma société au service de la promotion, du développement et de la notoriété des projets et des entreprises innovantes



Ma mission à vos côtés : veiller et vous restituer les informations qui vous feront passer des caps, identifier les bons partenaires et sceller les partenariats fructueux, concevoir et animer les relations presse, publiques et institutionnelles, démultiplier la communication d'une activité, d'une personne, la visibilité d'un projet, d'une initiative : je suis un enzyme stimulateur et actif :-)

Je vous propose d'optimiser votre présence sur les salons que vous avez choisi de faire, l'impact de votre société sur des événements. Vous n'avez pas le temps de vous en occuper, contactez moi !

Je suis votre interlocutrice et m'appuie sur des compétences de professionnels, que je pilote et coordonne pour réussir votre projet. Je forme ou accompagne les personnes en charge de la communication dans votre structure.

Mes clients : starts ups, entreprises technologiques, territoires, associations en développement durable, ou évènements B to B à promouvoir. Une grande variété de secteurs ! mon expertise repose sur une très bonne connaissance des médias, notamment du Grand Est.



Mon bureau? : dans une grande maison en Saône et Loire à 25 minutes du tgv Montceau le Creusot. Pour se ressourcer en travaillant ou travailler en se ressourçant, nous vous accueillons : il suffit de s'arrêter à "le Creusot Montceau TGV" ou à Mâcon et nous prévenir avant...! Sinon.. j'ai un téléphone et Internet :) des poules aussi.. si vous restez déjeuner on pourra toujours partager une bonne omelette !



Mes compétences :

Développement économique

Réseaux sociaux

Innovation

Communication

Gestion de la relation client

Animation

Développement durable

Médias