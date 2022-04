Isabelle POIZOT

Formation initiale :

- Bac A 5 (3 langues + philosophie)

- BTS Secrétariat trilingue (www.lyceelesarcades.com/)

- Formation complétée par un diplôme de Cadre Commercial Export (CRCI).

- Suivie d'un parcours RH au CNAM en 2006 / 2007.

- Et un Master à l'ESC Dijon ( http://www.escdijon.eu/ ) obtenu en janvier 2010 (major de promotion).



Je travaille depuis plus de 25 ans dans la même société. Au départ, j’étais Secrétaire Commerciale et, au fil des années, mon poste a évolué vers un emploi d’Assistante Commerciale, puis d’Assistante de Direction.



Courant 2006, à l’occasion d’un changement de Président, j’ai eu l’opportunité de me rapprocher de l’équipe de Direction de l’Entreprise.

Cela m'a aussi incitée à reprendre des études, afin d'apporter plus d'idées nouvelles et d'élargir mon champ de réflexion.



En 2008 et 2009, j'ai suivi le parcours Master "ESC Dijon Executive" à l'Ecole Supérieure de Commerce de Dijon (www.escdijon.eu/fr/executive/formation-continue-esc.asp). Mon mémoire porte sur "Communication et accompagnement : deux outils de la gestion du changement dans le cadre de la mise en place d'un ERP dans une entreprise industrielle".



Mes compétences :

Polyglote

Enthousiame

Communication

Assistante de direction