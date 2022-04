Céline ASTRUC

Rédactrice en Chef de Produits de la Mer, the European seafood magazine, j'aime me mettre à l'écoute des professionnels. Ecouter, apprendre puis partager. Rien de mieux que d'organiser des tables rondes, si ce n'est de construire un projet Internet pour réagir plus vite. Sans oublier de réfléchir pour prendre du recul. Celui qui fait parfois défaut à notre profession.









Mes compétences :

Économie

Agroalimentaire

Produits de la mer

EXPERT EN PRODUITS DE LA MER

Journaliste

Communication

Média